غرق 11 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انجرفت جثث 11 مهاجرا إلى الشاطئ في ليبيا اليوم بعد انقلاب قارب قبالة ساحل مدينة الزاوية غرب البلاد.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أن 11 جثة لمهاجريين غير شرعيين انجرفت، اليوم الأحد، إلى الشاطئ بعد انقلاب قاربهم قرب مدينة الزاوية غرب ليبيا.

ولفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تغريدة لها على تويتر، إلى أنه تم العثور على 12 ناجيا وإعادتهم من قبل خفر السواحل.

وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 172 مهاجرًا أفريقيًا شمال مدينة الزاوية، غربي ليبيا، كانوا في طريقهم لأوروبا على متن زورق مطاطي.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن الزورق "فزان" تحرك إلى مكان الحادث بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.

وأشار المسؤول الليبي إلى أنه تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلهم جميعًا إلى مركز إيواء عين زارة، مؤكدًا أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

يأتي ذلك فيما كشفت منظمة مراقبة المهاجرين غير الحكومية "مايجرنت ريسكيو ووتش"، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جنسية المهاجرين الذين تم إنقاذهم. ويعاني غالبا راغبو الهجرة عبر ليبيا من الإنهاك الناجم عن رحلتهم وظروف عيشهم في ليبيا، "معظمهم متعبون ويعانون من آلام عديدة بسبب الصدمة التي مروا بها"، بحسب موقع "مهاجر نيوز"، الذي أكد أن بعضهم تعرض للضرب من قبل المهربين لإجبارهم على الصعود إلى القوارب المطاطية لأن الأحوال الجوية كانت سيئة "وكانوا خائفين من الأمواج".

وكان بعض المهاجرين محتجزين في نفس مركز الاحتجاز في ليبيا، حيث أجبروا على العمل القسري وكانوا محرومين من الماء والطعام.