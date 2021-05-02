لبحث علاقات التحالف.. محمد بن زايد يستقبل عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كريس كونز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.

اللقاء الذي تم في قصر الشاطئ، حضره أيضاً السناتور كريس فان هولين، الذي جاء برفقة كونز عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي.

وتناول اللقاء علاقات التحالف الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وسبل دعم هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الصلة بالأمن الإقليمي، والعمل المشترك لإقرار الاستقرار والسلام والتعاون ومواجهة أسباب التوتر والصراع في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي لمصلحة تنمية شعوبها وتقدمها وازدهارها.