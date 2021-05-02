السلال الرمضانية تصل إلى بنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في جمهورية بنين.

وجرى توزيع 10 أطنان من السلال الغذائية في بلدية كاندي بمحافظة أليبوري، استفاد منها 1.800 فرد، في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في بنين خلال شهر رمضان المبارك.

وفيما وزع المركز 37 طنا و450 كجم من السلال الغذائية للأسر المحتاجة والنازحة بمخيم الركزة في مديرية مأرب اليمنية، استفاد منها 2.100 فرد، سلم ثلاثة أطنان و750 كجم من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجا في مدينة أنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 375 فردا.