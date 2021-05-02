مظاهرات في 3 مدن عراقية للمطالبة بوظائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تظاهر المئات من العراقيين في محافظات بغداد وذي قار وواسط أمس، للمطالبة بالحصول على وظائف حكومية وحل مشكلة البطالة في العراق. وقال شهود عيان «إن العشرات اقتحموا الجدار الخارجي لمبنى وزارة المالية ببغداد للمطالبة بتثبيت أصحاب العقود ودفع المستحقات المتأخرة في ظل إجراءات أمنية مشددة». وتجمع العشرات أمام مبنى جامعة محافظة واسط جنوبي شرق بغداد للبحث عن وظائف حكومية للخريجين، وذكر الشهود أن متظاهرين من موظفي العقود في محافظة ذي قار أغلقوا جسري الشهداء والنصر ومديرية بلدية الناصرية للمطالبة بحل مشاكل البطالة وتثبيت العقود.

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