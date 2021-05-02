الرئاسة الفلسطينية: إجراءات قمعية ضد المقدسيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت الرئاسة الفلسطينية، إجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور في قلب القدس. وقالت «إن هذا الأمر أعاق وصول الآلاف لأداء شعائرهم، مؤكدة استفزاز المصلين وتحويل كنيسة القيامة إلى ثكنة عسكرية.



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