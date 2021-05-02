الحكومة اليمنية: انتصار مأرب بات وشيكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي العشرات من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مصرعهم، بينهم قيادات بارزة في جبهتي المشجح والكسارة غرب مأرب.

وأكد مصدر عسكري أن القيادي الحوثي صالح الشريف، المعين من قبل الميليشيات مديرا لمديرية مجزر بمحافظة مأرب، لقي مصرعه، وأن قوات الجيش الوطني شنت هجوما نوعيا على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية المدعومة في جبهة الكسارة.

ونقل المركز عن مصدر عسكري، قوله، «إن قوات الجيش دحرت ميليشيات الحوثي من عدة مواقع وتلال حاكمة في الكسارة، مؤكدا سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار مخلفين وراءهم أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وأوضح أن المعارك أسفرت أيضا عن خسائر مادية في صفوف الميليشيات، إضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم كانت تحمل أسلحة وذخائر بقصف مدفعي لقوات الجيش، بالتزامن استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في مواقع متفرقة غرب مأرب.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، مشاهد لحظات اقتحام أبطال الجيش الوطني مواقع عسكرية كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وسلم عشرات الحوثيين في وقت سابق أنفسهم لقوات الجيش الوطني بالتزامن مع تواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة والميليشيات الحوثية من جهة أخرى في جبهتي الكسارة والمشجح.

وفي السياق أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أن ميليشيات الحوثي تعيش في الرمق الأخير بمحافظة مأرب بفضل الثبات والصمود الأسطوري الذي سجله أبناؤها ومساندتهم لقوات الجيش في الدفاع عن المحافظة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، أن الانتصار في معارك مأرب بات وشيكا، ما يعني بداية النهاية للانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري الدخيل على المجتمع اليمني.

وأوضح، رئيس الوزراء أن مأرب هي بوابة النصر الكبير لليمن وشعبها على المشروع الإيراني ووكلائه الحوثيين، معربا عن فخر واعتزاز كل اليمنيين بذلك الصمود الأسطوري الذي سطرته مأرب، وأسقطت من خلاله أحلام الحوثيين في السيطرة عليها، وإفشال كل محاولاتهم الانتحارية.

من جهته، قال محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، «إن جميع المحاولات الانتحارية الحوثية على أطراف مأرب شارفت على نهايتها بعدما تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية».

وقال «إن ميليشيات الحوثي ومن خلفها إيران التي تسعى لفرض مشروعها التدميري وأطماعها التوسعية لن يتحقق. واعتبر أن الموقف الدولي المتهاون في التعامل مع الحوثيين كجماعة إرهابية عنصرية.

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