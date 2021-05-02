جلسة مباحثات سعودية إماراتية في أبوظبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته للعاصمة الإماراتية أبوظبي. وجرى خلال اللقاء، تناول العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. حضر جلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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