شكرا لقرائتكم خبر ليبيا تتهم المنظمات الحكومية بزيادة المهاجرين لأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي من إنقاذ 172 مهاجرا من جنسيات أفريقية كانوا على متن 3 قوارب مطاطية شمال مدينة الزاوية «غرب طرابلس، وفي طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية.

وأوضح الناطق باسم أركان البحرية الليبية، عميد بحار مسعود عبدالصمد أن: العملية قام بها الزورق (فزان) بعد تلقي نداء استغاثة. وقال «بعد إتمام الإنقاذ جرى نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، ومنها إلى مركز إيواء عين زارة بطرابلس».

وكان حرس السواحل الليبي قد أنقذ في عمليتين منفصلتين 466 مهاجرا أفريقيا كانوا على متن 5 قوارب مطاطية شمال غرب طرابلس. وقام بنقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي حصيلة أسبوعية أنقذ الحرس نحو 1000 مهاجر، بحسب إفادة الناطق الذي أرجع سبب تزايد قوارب الهجرة هذا الأسبوع إلى وجود سفينتي «سي واتش» و»أوشن فايكينج» في مياه البحث والإنقاذ على بعد نحو 30 ميلا من السواحل الليبية.

وتابع قائلا «نحن في بداية موسم الهجرة غير الشرعية السنوي، والمسافة من ليبيا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي يقصدها المهاجرون نحو 400 إلى 500 ميل، بحسب موقع نقطة الانطلاق، ووجود هذه السفن يقصر المسافة بشكل كبير، ويسهل مهمة الوصول على المهاجرين وتجار الهجرة الذين يعلمون جيدا أماكن تواجد هذه السفن ويوجهون بوصلتهم نحوها».

وأضاف «نحن نعلم حسن نية المنظمات غير الحكومية، ولكن حسن النية فقط لا يكفي، والدليل على ما قلته سابقا عدم رصد قوارب مهاجرين طيلة 5 أسابيع ماضية رغم هدوء أوضاع البحر، والسبب هو غياب السفن التابعة لهذه المنظمات في تلك الفترة».