شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستأنف العمل بسفارتها في طرابلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أكدت مصادر دبلوماسية، الأحد، أن مصر استأنفت، العمل في سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما ذكرته وسائل إعلامية عدة.

وذكرت المصادر، أنه تم اختيار نائب مساعد وزير الخارجية، محمد سليم، قائماً بأعمال السفارة في طرابلس. وأوضحت أن سليم وصل، مساء السبت، على رأس وفد دبلوماسي، وباشر مهام عمله من السفارة المغلقة منذ سبع سنوات، تمهيداً لاستئناف العمل رسمياً خلال شهر. وتعتزم القاهرة بحسب دبلوماسيين، تعيين قنصل لها في بنغازي بعد عيد الفطر.

يأتي ذلك، بعدما زار وفد دبلوماسي من وزارة الخارجية المصرية طرابلس السبت، لإبلاغ الحكومة الليبية بتعيين قائم بالأعمال، وبحث إعادة افتتاح السفارة، بعد أيام من زيارة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إلى طرابلس، واتفاقه على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.