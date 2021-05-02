شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 26 وفاة و824 إصابة جديدة بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، تسجيل 26 حالة وفاة و824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن وزارة الصحة، أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 8897 حالة والإصابات إلى 712901 حالة في البلاد.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ اليوم 3509 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 688519 حالة في حين تتلقى 1302 حالة العلاج في المستشفات.