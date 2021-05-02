شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيفاك»..لقاح روسي جديد مناعته تستمر لـ8 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت روسيا، الأحد، أن فاعلية لقاحها الثالث المضاد لفيروس كورونا المعروف باسم، «كوفيفاك» تستمر نحو 8 أشهر.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن مدير مركز «تشوماكوف» الروسي لتطوير العقاقير المناعية، أيدار إيشموخاميتوف، أن المناعة ضد فيروس «كوفيد- 19» تستمر نحو ثمانية أشهر بعد التطعيم بلقاح «كوفيفاك». وتصل نسبة فاعلية اللقاح المناعية بـ 85%.

وتابع إيشموخاميتوف: «حسب خبرتنا تقدر الفاعلية بنحو ثمانية أشهر. ويتم إنتاج الأجسام المضادة ببطء نوعاً ما، هذا لقاح خفيف. يظهر بحثنا أن المناعة الخلوية تتشكل في هذه الحالة أيضاً».

ويعد لقاح «كوفيفاك» ثالث لقاح روسي ضد فيروس كورونا، بعد تسجيل لقاحي «سبوتنيك V» في أغسطس/آب الماضي، و«إيبي فاك كورونا» في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.