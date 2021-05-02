شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل أدنى حصيلة يومية من وفيات كورونا منذ أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت السلطات الصحية الفرنسية، الأحد، 113 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أدنى حصيلة وفيات يومية بالمرض منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن 5585 مريضاً بالفيروس يعالجون في وحدات العناية المركزة، ما يمثل زيادة طفيفة بأربع حالات عن اليوم السابق.

وبدأت فرنسا إغلاقاً وطنياً ثالثاً في نهاية مارس/ آذار الماضي، بعد أن عانت ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات، خلال الموجة الثالثة من الجائحة.