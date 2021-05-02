شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد..والكاظمي يأمر بملاحقة المنفذين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في مطار بغداد، الأحد، للقصف بخمسة صواريخ كاتيوشا، من دون أن تسفر عن وقوع أضرار، وفق ما أكده مسؤولون أمنيون عراقيون.

وانطلقت الصواريخ، بحسب المسؤولين، من منطقة قريبة من المطار. وأضافوا أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار. وأكدت وسائل إعلامية، أن منظومة الدفاع الجوي في المطار تصدت للصواريخ التي لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عنها.

من جهته، طالب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، قوات الأمن بملاحقة مطلقي الصواريخ على المطار وضبطهم.