شكرا لقرائتكم خبر عن سنة حبساً لعربي شوه جسد زوجته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: أمير السني

قضت محكمة جزاء عجمان بحبس زوج عربي لمدة عام مع الدية 170 ألف درهم وابعاده خارج البلاد عقب انتهاء مدة العقوبة لاتهامه بالتعذيب والخطف.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم قام بتعذيب زوجته بحرق أجزاء من جسدها ما أدى إلى تشويه أعضائها الداخلية من خلال تسخين شوكة الطعام وربطها بسلك شاحن الكهرباء وذلك بعد أن اكتشف وجود علاقة بينها وبين شخص آخر كانت تراسله عبر برنامج «وتس آب» وقام بحبس المجني عليها داخل غرفة ومنعها من الخروج منها.

وحسب إفادة المجني عليها والشهود فإن الزوج قام بحلق شعرها وحواجب عينيها وكان يمارس عليها أشكال مختلفة من التعذيب، حيث كان يضربها بسلك حديدي ويتبول عليها، وورد بلاغ إلى الشرطة بوجود زوجة المتهم محبوسة داخل غرفة في المنزل، وبعد التفتيش عثر على الزوجة، وهي داخل الغرفة المغلقة وعليها آثار تعذيب متفرقة في جسدها، وتم القبض على المتهم.