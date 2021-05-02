شكرا لقرائتكم خبر عن «اًستئناف دبي» تؤيد حبس سارقي الدراجة النارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة الجنايات بحبس آسيويين 6 أشهر وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء الحكم، لإدانتهما بسرقة دراجة نارية من أحد أحياء المدينة العالمية والفرار بها.

جرت أحداث الواقعة في شهر أكتوبر الماضي حين تقدم مندوب توصيل ببلاغ سرقة دراجة نارية تعود لشركة توصيل يعمل فيها، وحسب إفادة المبلغ في التحقيقات بأنه صف الدراجة النارية مساء يوم الحادثة في موقف عام بجور مقر سكنه في المدينة العالمية وعند عودته لقيادتها في اليوم التالي لم يجدها فقام بإبلاغ الشرطة بالحادثة.

وأفاد شرطي في التحقيقات بأن فريقاً من التحريات تمكن من تحديد المدانين وقبض عليهما، حيث أقر المدان الأول بالاتفاق مع الثاني على سرقة الدراجة النارية وبيعها كونهما يحتاجان إلى مبالغ مالية، وأفاد المدان الأول بالولوج إلى الإنترنت ومشاهدة مقاطع فيديو ليتعلم كيفية تشغيل الدراجات النارية بدون مفتاح.