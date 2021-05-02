شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يقود توتنهام للفوز 4-صفر على شيفيلد يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قاد اللاعب الويلزي جاريث بيل، الأحد، فريقه توتنهام هوتسبير للفوز 4-صفر على شيفيلد يونايتد، أحرز منها ثلاثية رائعة، ليستمر في سباق المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح بيل، المعار من ريال مدريد، التسجيل في الدقيقة 36، ثم ضاعف النتيجة بعد مرور61 دقيقة بتسديدة جيدة في الزاوية العليا للمرمى، محرزاً هدفه الـ 50 في الدوري الممتاز. وجعل بيل النتيجة 3-صفر، بعد لحظات بتسديدة منخفضة.

وأكمل سون هيونج-مين الرباعية، بطريقة مميزة بعد أن أُلغي له هدف قبل ذلك.

وبهذا الفوز يتقدم توتنهام متجاوزاً ليفربول ووست هام يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 56 نقطة بفارق خمس نقاط، خلف تشيلسي مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.