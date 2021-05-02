شكرا لقرائتكم خبر عن يسرقون بضائع بـ 235 ألفاً من مستودع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أحالت النيابة العامة بدبي سائقاً وعاملاً من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك مع آخر هارب بسرقة صمامات وأنابيب نحاسية تقدر قيمتها بـ 235 ألف درهم من مستودع شركة في منطقة القوز الصناعية في دبي.

دارت أحداث القضية في أحد مستودعات شركة تجارية، حيث اكتشف أحد الموظفين سرقة بضائع من المستودع تقدر قيمتها بـ235 ألف درهم وحسب إفادة مدير تجاري بالشركة أنه تلقى اتصالاً من أحد الموظفين يخبره بأن الباب الخارجي لمستودع الشركة تم كسره واختفاء بضائع عبارة عن صمامات وأنابيب نحاسية.