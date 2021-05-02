شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس يحسم لقبه الـ 35 قبل ثلاث مراحل على الختام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمستردام - (أ ف ب)

حسم أياكس أمستردام لقبه الثاني توالياً والخامس والثلاثين في تاريخه قبل ثلاث مراحل على انتهاء الموسم، وذلك بفوزه على إيمين 4 - صفر، الأحد، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وسجل جوريان تيمبر (10) والفرنسي سيباستيان هاليه (61) وديفين رينش (66) وديفي كلاسن (74) الأهداف الأربعة في المباراة الحاسمة التي أقيمت على ملعب «يوهان كرويف أرينا» أمام مدرجات خالية بسبب فيروس كورونا.

وابتعد فريق المدرب إيريك تن هاغ بهذا الفوز بفارق 14 نقطة عن ملاحقه إيندهوفن الذي اكتفى بالتعادل، الأحد، مع هيرنيفين 2-2. ويأتي التتويج باللقب بعد يومين على قرار النادي بتمديد عقد المدرب حتى 2023، واضعاً بذلك حداً للشائعات التي تحدثت عن انتقاله للإشراف على بوروسيا دورتموند الألماني.

وعلى الرغم من الدعوات التي وجهتها السلطات المحلية لتجنب التجمعات الاحتفالية، تجمهر آلاف المشجعين خارج الملعب بحسب وكالة الأنباء الهولندية «أ أن بي».

وأكمل أياكس ثنائيته المحلية وتوج بطلاً للدوري بعد أسبوعين على إحرازه الكأس على حساب فيتيس أرنهايم (2-1). واحتفظ أياكس باللقب الذي أحرزه عام 2019، بعدما ألغي دوري الموسم الماضي بسبب «كوفيد- 19» بعد توقفه في مارس/آذار وعملاق أمستردام في الصدارة.

ويواصل أياكس هيمنته على الساحة المحلية على الرغم من مواصلته تقليده ببيع نجومه، على غرار ماتيس دي ليخت وفرنكي دي يونغ اللذين انتقلا إلى يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني توالياً بعد إنجاز الوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال موسم 2018-2019.