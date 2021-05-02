شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعلن: برامج رمضان 2021 بدون مخالفات وتلتزم بميثاق الشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن مرصد النقابة لم يرصد أى مخالفات حتى الآن فى البرامج المذاعة خلال شهر رمضان الكريم، مضيفا أن هناك التزام من قبل مقدمى البرامج بميثاق الشرف الإعلامى و مدونة السلوك المهنى.

وأضاف سعدة فى تصريحات له، أن مرصد النقابة يتابع نحو 57 شاشة تليفزيونية ومحطة إذاعية، موضحا أن أداء برامج التوك شو و أغلبية البرامج الرمضانية جيد و أنه لم يرصد أى تجاوزات تؤثر على شكل البرامج .

يذكر، أن طارق سعدة نقيب الإعلاميين أعلن من قبل عن توسيع طاقة عمل مرصد النقابة خلال شهر رمضان، وزيادة أجهزة الرصد، وزيادة أعداد العاملين بالمرصد، لمتابعة أداء مقدمى البرامج عبر 57 شاشة فضائية.