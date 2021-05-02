شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة عبير موسى تكشف السر وراء تنظيم مسيرات بالسيارات لمواجهة إخوان تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت القوى السياسية المعارضة لحركة النهضة – إخوان تونس- مواجهة التنظيم الإخوانى، بمسيرات احتجاجية بالسيارات تجوب الميادين الرئيسية بعدما كان هناك اعتصامات ووقفات احتجاجية، فلماذا اللجوء لفكرة المظاهرات بالسيارات.

أجابت على هذا السؤال النائبة عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر، قائلة: "لا نقبل القمع ولا نعرف اليأس" مضيفة: "مسيرات سيارات دون مخاطر صحية من فيروس كورونا للاحتجاج على الرئاسات الثلاث الذين اشتركوا فى تدمير الدولة وبثوا اليأس فى النفوس ونشروا الكآبة والإحباط".

وتابعت: "نحن هنا لنساند الشعب ونبعث فى قلبه شعاع الأمل، فصبرا جميلا ستنقشع الغمة".

وتواجه حركة النهضة – إخوان تونس – ضربات قوية من المعارضة التونسية بعدما قام راشد الغنوشى بخطوة تمثل تصعيدا للأزمة بين حركة النهضة من جانب وخصومها من جانب آخر، إذ أصدر راشد الغنوشى بحكم صفته رئيس مجلس نواب الشعب التونسى، قرارا بتعيين أعوان أمنيين، لحفظ النظام داخل المجل، فيما قادت عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر مسيرة حاشدة بالسيارات بشوارع وميادين تونسى الرئيسية، متمة راشد الغنوشى بالعمالة وخيانة تونس.