شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود القط: حياة كريمة حلم المصريين حققه الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة حياة كريمة حلم المصريين الذى حققه الرئيس السيسى.

وأضاف محمود القط فى تصريحات له، أن المبادرة أصبحت مشروع دولة تتكاتف فيه كل المؤسسات لتنفيذه بالاستراتيجية التى أقرها له الرئيس عبد الفتاح السيسى وبما يليق بأحلام وطموحات المصريين فهو مشروع سيشمل أكثر من 52 مليون مواطن فى قرى ونجوع مصر لتكون حياتهم بها بنية تحتية وأساسية كان المفترض أن تكون متوفرة لهم من عشرات السنوات إلا أنها كانت تحتاج لإرادة سياسية وتخطيط استراتيجى وتنفيذ بسواعد مخلصة كلها عزيمة لتحقيق الهدف من المبادرة، وهو الحياة الكريمة لجميع المصريين فى كافة ربوع مصر.

وتابع:"وربما تحدث الكثير عن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمبادرة إلا أن المبادرة ستخلق حالة كبيرة من الرضا والاستفادة بالإصلاحات الاقتصادية وهو ما يسمى بالأمان الاجتماعي ونمو قيم الولاء للوطن، فالمواطن المصرى معروف بولائه اللا محدود للوطن مهما كانت التحديات والصعوبات ولكن حينما يلمس بنفسه وعلى مستوى معيشته مصداقية الإدارة السياسية التى وعدت مع الإصلاح الاقتصادي الخير للجميع ويجد أثرها على أرض الواقع، فهنا يتم بناء حالة من الوعي الذاتي الذي لا يحتاج الإشارة اليه، فقد عاش بنفسه أثر الصبر على سنوات الإصلاح بأن تغيرت حياته للأفضل".

ولفت النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى أن المجتمع المدني سواء كان الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني يجب أن تتكاتف مع الحكومة بكل إمكانياتها لإنجاح هذا المشروع الذى هو من وجهة نظري هو خطوة في بناء الإنسان المصري و حياته في بيئة يستحقها.