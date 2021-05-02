تحدث كل ٣٣ عامًا.. كيف تأثرت مبيعات شم النسيم في رمضان بأسواق الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير - الخليج 365:

شهدت أسواق الفسيخ والأسماك المملحة بالإسكندرية إقبالاً ضعيفًا على الشراء في الساعات الأخيرة قبل يوم شم النسيم، والذي يتزامن مع أيام شهر رمضان، في ظاهرة تتكرر وفق الحسابات الفلكية كل ٣٣ عامًا تقريبًا.

أجرى الخليج 365 جولة داخل أحد أشهر أسواق بيع الفسيخ في منطقة العطارين بالإسكندرية، لرصد نسبة البيع خلال ساعات الذروة التي تسبق موسم شم النسيم، ورصدت الجولة انخفاضا كبيرا في نسب المبيعات نتيجة تراجع إقبال المواطنين على المحال الشهيرة بالمنطقة.

انخفاض طفيف في الأسعار

وسجلت أسعار الفسيخ والأسماك المملحة انخفاضًا نسبيًا بنحو ١٠٪ تقريبًا، إذ تراوح كيلو الفسيخ عالي الملوحة من ٧٠ إلى ١٠٠ جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الفسيح قليل الملوحة بين ١٢٠ إلى ١٦٠ جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الرنجة بين ٢٥ إلى ٨٠ جنيهًا، وتراوح سعر كيلو السردين البلدي المملح بين ٦٠ إلى ٧٠ جنيهًا.

٧٠٪ تراجع في الإقبال وتخفيض الكميات المعروضة لـ ٥٠٪

علي الزعيطي صاحب أحد محال بيع الفسيخ والأسماك المملحة بمنطقة العطارين قال لمصراوي إن حجم المبيعات هذا الموسم يعد الأضعف منذ سنوات بعد أن انخفضت نسبة الإقبال بنحو ٧٠٪ عن الموسم السابق، وذلك رغم تراجع المبيعات خلال العام الماضي بسبب ضوابط غلق المحال التجارية تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن أغلب التجار خفضوا حجم الكميات المعروضة لديهم بنسبة ٥٠٪ فيما اعتمد البعض على الكميات المتوفرة لديهم قبل موسم شم النسيم دون طرح كميات جديدة نظرًا لأجواء شهر رمضان التي تشهد انخفاضًا في المبيعات.

توقعات بارتفاع الإقبال قبل عيد الفطر

وقال محمد البرنس، صاحب محل أسماك مملحة بمنطقة العطارين، إنه من المتوقع ارتفاع حركة البيع في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، حتى يتسنى للمواطنين شراء ما يكفيهم من الفسيخ والرنجة قبل عيد الفطر المبارك الذي سيكون فرصة لتعويض أجواء الاحتفال بشم النسيم.​