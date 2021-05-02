نائب محافظ شمال سيناء يهنئ المسيحيين بالعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أجرى اللواء نائب محافظ شمال سيناء هشام الخولي (نائبًا عن المحافظ اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الأحد، زيارة إلى مطرانية سيناء الشمالية بضاحية السلام بالعريش، وذلك لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقباله والوفد المرافق الأنبا

قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي وأسر مسيحية.

أكد نائب المحافظ على وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه أنه لا فرق بين مسلم ومسيحي وأن الجميع مصريين يعيشون على أرض واحدة يجمعهم وطن واحد. كما نقل تحيات المحافظ إلى جميع المسيحيين على أرض شمال سيناء وكافة ربوع مصر وتهنئتهم بعيد القيامة المجيد، مشيرًا إلى

مشاركة المسلمين لجميع اخوتهم المسيحيين في جميع المناسبات.

وأكد الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية على العلاقات الطيبة التي تربط بين كل من المسلمين والمسيحيين على أرض مصر وخاصة سيناء مسرى الأنبياء ومسار العائلة المقدسة.

كما أشار إلى أن أرض سيناء هي المكان الوحيد الذي باركته العائلة المقدسة عند المجىء إلى مصر، وأن هذا المسار مسجل تاريخيًا وموجود على أرض الواقع في شمال سيناء التي تعتبر مدخل العائلة المقدسة إلى أرض مصر ثم انتقلت منها إلى باقي الأماكن في مصر، وأن شعب مصر

يتشارك دائمًا في الأعياد والاحتفالات وكافة المناسبات.​