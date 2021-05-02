جامعة كفرالشيخ ضمن أفضل 800 عالميًا في المؤشر الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم الأحد، ظهور الجامعة ضمن أفضل 800 جامعة عالميًا، والسادس محليًا، في مؤشر الجامعات العالمية الروسي "Round University Ranking".

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، وفق بيان صادر عن الجامعة، أن مؤشرات التقييم لذلك التصنيف تتمثل في 20 مؤشرًا تتوزع في أربعة مجالات، هي التدريس، والبحث العلمي، والتنوع الدولي، والاستدامة المالية.

كشف عن احتلال الجامعة للمركز 605 عالميًا، والخامس محليًا، في مؤشر "التنوع الدولي"، والمركز 730 عالميًا، والمركز 763 عالميًا، والخامس محليا في مؤشر "الاستدامة المالية"، والمركز 821 عالميًا، والمركز السادس محليًا في مؤشر "تصنيف التدريس".

يذكر أن مؤشر الجامعات العالمية الروسي "Round University Ranking"، يصدر عن وكالة تصنيف RUR بموسكو والذي يعتمد على البيانات المقدمة من”Clarivate Analytics”.​