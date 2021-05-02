بايدن: سنواصل تعقب وتعطيل أي تهديد ينشأ من أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل تعقب وتعطيل أي تهديد ينشأ من أفغانستان.

وأضاف بايدن في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة لمقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، أن بلاده لن تتراجع عن التزامها بمنع أي هجوم آخر على الشعب الأمريكي.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/، متعهدا بأن تظل الولايات المتحدة "يقظة" حيال تهديدات الجماعات الإرهابية المنتشرة حول العالم.

وأشاد الرئيس الأمريكي بـ"وضوح وقناعة الرئيس السابق باراك أوباما في إصدار قرار الضربة"، ومحترفي الاستخبارات الذين تعقبوا بن لادن "بشق الأنفس" و"شجاعة ومهارة الفريق على الأرض"، قائلا إنه "يذكر بوضوح" حينما انضم إلى الرئيس أوباما وأعضاء فريق الأمن الوطني "لمشاهدة الجيش وهو يحقق العدالة التي طال انتظارها" بمقتل أسامة بن لادن.

وأكد بايدن أنه نتيجة لتلك الجهود، وبينما نضع حدا لأطول حرب في أمريكا ونسحب آخر قواتنا من أفغانستان، فإن تنظيم القاعدة متدهور إلى حد كبير هناك، لكن الولايات المتحدة ستبقى متيقظة للتهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم.

وبدأت الولايات المتحدة رسميا، سحب جنودها من أفغانستان في عملية سيشكل انتهاؤها خاتمة حرب استمرت عشرين عاما بالنسبة لواشنطن.