بعد غلق الشواطئ.. من هم المصرح بدخولهم مصيف بلطيم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلنت إدارة مصيف بلطيم في كفرالشيخ، اليوم الأحد، بالسماح لأصحاب الأملاك في المدينة، بالدخول لمدينة مصيف بلطيم، عدا ذلك يمنع دخولهم المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، وفقًا لقرار غلق الشواطئ والمنتزهات، منعًا للاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم.

وكان محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، قرر غلق جميع شواطئ مصيف بلطيم، بناء على توجيهات الدولة، ومجلس الوزراء بغلق جميع المصايف، والشواطئ المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي إطار تنفيذ عملية غلق الشواطئ، وجهت إدارة المصيف المنتفعين بتقديم صورة من عقد الانتفاع مع إدارة المدينة من أجل استخراج تصريح الدخول، مع عدم السماح لهم بالنزول إلى الشواطئ، وحدوث تجمعات على الكورنيش، وذلك التزامًا بقرار محافظ كفر الشيخ حرصًا على سلامة الجميع.​