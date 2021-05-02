مقتل 7 بنيران ناقلة نفط في كابول

في نفس اليوم الذي بدأت فيه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي رسميا المرحلة الأخيرة من الانسحاب من أفغانستان، منهية ما يقرب من 20 عاما من الاشتباك العسكري، ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية، أن حريقا مشتعلا في عشرات ناقلات الوقود على الحافة الشمالية للعاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وقال طارق عريان المتحدث باسم الوزارة، إن المحققين كانوا يمشطون الصهاريج التي كانت تحت الأنقاض المحترقة ومحطة وقود اشتعلت فيها النيران التي أضاءت المنطقة في وقت متأخر، ولم يكن هناك ما يشير على الفور عما إذا كان الحادث حادثا أم تخريبيا.