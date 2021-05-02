بايدن التوازن في الشرق الأوسط عامل مهم لتحقيق الأهداف السياسية

في تقرير حديث نشره معهد تشاتام هاوس «المعهد الملكي للشؤون الدولية»، للبروفيسور جولي نورمان، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تواجه تحديا يتمثل في تحقيق التوازن بين المصالح والقيم في منطقة الشرق الأوسط، حيث عكست أول 100 يوم لبايدن في المنصب تبني سياسة خارجية تجاه الشرق الأوسط، تقوم على مبدأ النفعية. وستواجه إدارته تنازلات غير مريحة وغير شعبوية. كما أنه بصدد تحد يتمثل في البقاء منتبها ومدركا لتغيير المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وتحقيق التوازن بين تلك المصالح والأولويات المحلية والدولية الأخرى.

آسيا والمحيط

وتابعت نورمان وهي محاضرة في السياسة والعلاقات الدولية بجامعة كلية لندن، بأنه من الواضح أن بايدن يرغب في تركيز السياسة الخارجية الأمريكية على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولكن من دون إدارة منطقة الشرق الأوسط، سيكون من غير المرجح أن يحقق هدفه.

نظرا لتركيزه المتجدد على الصين وقرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ضبط العلاقات

واعتبرت نورمان أن الإدارة تركز على ثلاثة أهداف رئيسية، وهي إعادة ضبط العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وإنهاء الحرب في اليمن، وإعادة الاتفاق النووي الإيراني.

ففي أول خطاب له عن السياسة الخارجية، وصف بايدن حرب اليمن بأنها «كارثة إنسانية واستراتيجية» وأعلن تعليق «الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة»، إلى جانب بذل جهود دبلوماسية أمريكية لإحياء محادثات السلام. و لا تزال واشنطن تعتمد بشكل كبير على السعودية لتسهيل عمليات مكافحة الإرهاب وتحقيق التوازن ضد إيران.

وعلى الرغم من وقف مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية، أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستستمر في تزويد المملكة بالدعم الدفاعي، لمواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار المدعومة من إيران.

ورأت جولي نورمان في تقرير المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني أن عملية إعادة ضبط العلاقات مع السعودية قد تصبح أكثر تعقيدا مع تكثيف الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، على عكس نهج ترمب «سياسةالضغوط القصوى» والقائمة على العقوبات

وعلى الرغم من أن العقوبات شلت الاقتصاد الإيراني، إلا أن قدرات إيران النووية استمرت في التطور واتسعت شبكة الميليشيات التي تعمل بالنيابة عنها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

حليف أو عدو

وأوضح التقرير أن أول تعامل لبايدن مع إيران كان أول عمل عسكري له كرئيس، هي غارة جوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية، كرد على الاستهداف المستمر للقوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، من قبل الميليشيات التابعة لإيران، والتي شملت هجومًا صاروخيًا أسفر عن مقتل مقاول مدني. لكن الحادث يسلط الضوء على صعوبة الموازنة، بين المبادرات الدبلوماسية وضرورات الدفاع الفعلية.

واعتبرت نورمان أن إدارة بايدن تحركت فيما يتعلق بالاتفاق النووي بشكل أبطأ مما توقعه البعض، حيث بدأت المحادثات غير المباشرة مؤخرا في فيينا. وتصر الولايات المتحدة على أن إيران رفضت الدعوات السابقة لإجراء محادثات مباشرة، حيث يريد كل جانب أن يتحرك الجانب الآخر أولاً.

حيث تريد إيران من الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات منها والتي تصل إلى أكثر من 1500 عقوبة، بينما تريد الولايات المتحدة من إيران أن تقوم أولا بخفض مستويات تخصيب اليورانيوم إلى المستويات المتفق عليها في اتفاق عام 2015.

إلا أن رفع العقوبات الأمريكية أمر معقد، بسبب حقيقة أن العديد من تلك العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، مثل العقوبات ضد البنك المركزي الإيراني، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، تم تصنيفها على أنها مرتبطة بالإرهاب، وليس بالامتثال للاتفاق النووي، مما يخلق تأثير «مكعب روبيك» الذي يصعب فصله.