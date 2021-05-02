تهنئة بولندا بذكرى يوم الدستور

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة، إلى الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.