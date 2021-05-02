لبنان يتهم القوات الإسرائيلية بانتهاك حدوده

اتهم الجيش اللبناني القوات الإسرائيلية بالإقدام على انتهاكات جديدة للحدود الجوية والبحرية للبنان، الجمعة الماضي. وأفادت مديرية التوجيه المعنوي لقيادة الجيش اللبناني، في بيان أصدرته، السبت، بأنه تم، «تسجيل خرقين جويين معاديين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب». وفي بيان منفصل قالت مديرية التوجيه المعنوي لقيادة الجيش اللبناني إنه تم «تسجيل 5 خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها نحو 370 مترا، وأقدم العناصر على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة. وأضاف الجيش اللبناني أنه تتم متابعة موضوع الخروق المذكورة بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».



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