قالت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الأحد، إن السلطات ألقت القبض على شقيقين يشتبه في تورطهما في محاولة فاشلة لتهريب حبوب الأمفيتامين المخدرة إلى السعودية ، جاء ذلك في مقابلة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، مع قناة «إم.تي.في» اللبنانية خلال جولة في المنطقة الحدودية من الشمال إلى سهل البقاع، حيث ينتشر التهريب عبر الحدود مع سوريا. وأضاف فهمي، أن لبنان على تواصل مع السلطات السعودية فيما يتعلق بالتحقيقات. وفي 23 أبريل الماضي، أعلنت سلطات المملكة فرض حظر على الواردات اللبنانية بعد اكتشاف 5.3 ملايين حبة كبتاجون، وهو نوع من الأمفيتامين «حبوب تعمل على تنشيط الجهاز العصبي»، كانت مخبأة في شحنة رمان قادمة من لبنان.



كانت هذه تفاصيل خبر لبنان: إيقاف شقيقين بتهمة تهريب المخدرات للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.