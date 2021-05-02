صواريخ كاتيوشا تستهدف محيط مطار بغداد.. ولا إصابات حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 2 - مايو - 2021 10:52 مساءً

أعلنت مصادر أمنية عراقية أن عدداً من الصواريخ سقطت مساء اليوم قرب قاعدة فيكتوريا العسكرية في محيط مطار بغداد.

وقالت وكالة رويترز إن عدد الصواريخ هو اثنان في الأقل، سقطتا في محيط المطار بحسب مصدر أمني تحدث للوكالة.

وأضافت رويترز إنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو جرحى نتيجة سقوط الصاروخين، كما لم ترد تقارير عن حصول أضرار مادية.

ولم تتبنى أي جهة مسؤولية إطلاق الصواريخ حتى الآن، لكن الاتهامات تدور عادة حول ميليشيات مقربة من إيران دأبت على استهداف القواعد التي تستضيف قوات من التحالف والقوات لعراقية في البلاد.

وفي نهاية أبريل، تعرض مطار بغداد للاستهداف بثلاثة صواريخ كاتيوشا، في محيط مطار بغداد الدولي من الجهة الجنوبية. وبينت المصادر، أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من قاعدة فكتوريا العسكرية الأميركية.