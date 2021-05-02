مانيلا ترد على بكين.. سنتعامل بودّ ولكن ليس على حساب سيادتنا وحقوقنا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 60 دقيقة

آخر تحديث: 2 - مايو - 2021 10:15 مساءً

أعلن وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا أن بلاده “ستواصل التدريبات البحرية داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة البالغ طولها 200 ميل في بحر الصين الجنوبي”.

تصريحات المسؤول الفلبيني جاءت بعد دعوة وجهتها الصين لوقف الإجراءات الفلبينية التي وصفتها بأنها تصعد التوتر.

وأضاف لورينزانا في بيان أن التدريبات التي بدأها خفر السواحل ومكتب مصائد الأسماك الفلبيني الشهر الماضي، ستستمر في “بحر الفلبين الغربي” (الاسم المحلي في الفلبين لبحر الصين الجنوبي).

وقال إن بلاده “يمكن أن تتعامل بود مع الدول الأخرى لكن ليس على حساب سيادتنا وحقوقنا السيادية” مؤكدا أن الحكومة الفلبينية “لن تتراجع عن موقفها”.

وفي وقت سابق اليوم أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني أن مجموعة حاملة الطائرات الصينية “شاندونغ” أجرت مؤخرا تدريبات سنوية روتينية في بحر الصين الجنوبي.

وكانت وزارة الدفاع الصينية طالبت الولايات المتحدة بكبح جماح قواتها على الخطوط الأمامية في الأجواء والبحار بالقرب من الصين، وأشارت إلى أن طائرات الاستطلاع والسفن الحربية الأمريكية أصبحت أكثر نشاطا هناك منذ أن تولى الرئيس، جو بايدن، منصبه.

وتطالب الصين بالسيادة على ما يقارب كامل بحر الصين الجنوبي الذي يمر عبره ما يقدر بنحو 3 تريليونات دولار من التجارة البحرية سنويا، ويعد أحد أكثر الممرات البحرية ازدحما في العالم.

وشيدت الصين عدة جزر اصطناعية في المياه المتنازع عليها، فيما تقول الولايات المتحدة إنها خطوة لعسكرة المنطقة.