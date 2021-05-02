بايدن: لن نتراجع عن التزامنا بمنع أي هجوم على الشعب الأميركي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرور البقاء “يقظين” حيال تهديدات الجماعات الإرهابية المنتشرة حول العالم.

وأكد بايدن، الأحد، في ذكرى مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن أن “الولايات المتحدة ستواصل تعقب وتعطيل أي تهديد ينشأ من أفغانستان”، مضيفا أن بلاده “لن تتراجع عن التزامها بمنع أي هجوم آخر على الشعب الأميركي”.

وأشاد الرئيس بـ”وضوح وقناعة الرئيس السابق باراك أوباما في إصدار قرار (الضربة)”، ومحترفي الاستخبارات الذين تعقبوا بن لادن “بشق الأنفس” و”شجاعة ومهارة الفريق على الأرض”.

وبعد عشر سنوات من العثور على مخبأ أسامة بن لادن وقتله، تمر القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية (سيلز) بعملية تحول ضخمة لتطوير قيادتها وتوسيع قدرات قوات النخبة لمواجهة تهديدات القوى العالمية مثل الصين وروسيا.

وتعتمد الخطة الجديدة على خفض عدد فصائل القوات الخاصة بنسبة تصل إلى 30٪، مع زيادة حجمها، لجعل الفرق أكثر فتكا وقدرة على مواجهة الخصوم فوق وتحت سطح البحر.

وقال بايدن إنه “يذكر بوضوح” حينما انضم إلى الرئيس أوباما وأعضاء فريق الأمن الوطني “لمشاهدة الجيش وهو يحقق العدالة التي طال انتظارها” بمقتل أسامة بن لادن.

وأكد بايدن إنه “نتيجة لتلك الجهود، وبينما نضع حدا لأطول حرب في أميركا ونسحب آخر قواتنا من أفغانستان، فإن تنظيم القاعدة متدهور إلى حد كبير هناك، لكن الولايات المتحدة ستبقى متيقظة للتهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم”.

وبدأت الولايات المتحدة رسميا، السبت، سحب جنودها من أفغانستان في عملية سيُشكل انتهاؤها خاتمة حرب استمرت عشرين عاما بالنسبة لواشنطن، لكن ستبدأ بعدها فترة انعدام يقين كبير في بلد يرزح تحت السيطرة المتزايدة لحركة طالبان.