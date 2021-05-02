مركز جامع الشيخ زايد يوزع 15 ألف وجبة إفطار يومياً في رمضان

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

دأب "مركز جامع الشيخ زايد الكبير" بالتعاون مع نادي ضباط القوات المسلحة على توزيع 15 ألف وجبة إفطار يومياً طوال شهر رمضان للمستفيدين بعدد من الشركات بالمدن العمالية في مناطق مختلفة بأبوظبي مجسداً قيم الخير التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والرسالة التي يقدم من خلالها للعالم الصورة الإنسانية لسماحة الدين الإسلامي الحنيف الذي لا يفرق بين البشر في الرحمة والإنسانية.



وتترجم مبادرة توزيع وجبات الإفطار اليومية التزام المركز بالمسؤولية المجتمعية المتمثلة في تجسيد مفاهيم الخير التي غرسها زايد في مجتمع الإمارات حتى أصبحت مثالاً يحتذى في العطاء للجميع دون تمييز وذلك من خلال منظومة من الممارسات والبرامج التي يقدمها على مدار العام لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، ونموذجاً في بث مفاهيم الخير بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته.

ويأتي توزيع المركز لوجبات الإفطار ضمن تلك المبادرات ويتم إعدادها وفق أعلى معايير الصحة والسلامة الغذائية بالتعاون مع نادي ضباط القوات المسلحة الذي يعد داعما رئيسا للمشروع.

ويتم توزيع الوجبات بالتنسيق المباشر مع المناطق الاقتصادية المتخصصة "زونزكورب" وذلك رفدا للجهود الإنسانية المبذولة من قبل القيادة والمؤسسات الخيرية الهادفة للتقليل من الآثار الناتجة عن جائحة انتشار فيروس كورونا وضماناً لجودة الوجبات المقدمة يتم نقلها بواسطة شاحنات مجهزة ومعتمدة من قبل هيئة أبوظبي للزراعة و السلامة الغذائية وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الرئيس التنفيذي لنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي شيخة الكعبي: "تجسد مبادرة نادي ضباط القوات المسلحة صور التعاون الإنساني لتعزيز التقارب وإثراء قيم التعايش والتسامح في الدولة من خلال إعداد وجبات الإفطار طوال شهر رمضان المبارك وتقديمها بالتعاون والتنسيق المباشر مع مركز جامع الشيخ زايد الكبير للمستفيدين من مختلف الثقافات في عدد من المدن العمالية في أبوظبي، وتأتي المبادرة إحياء لقيم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعرفاناً بدوره في مسيرة العطاء الإنساني والتي تجاوزت حدود الدولة لتعم العالم أجمع وتعكس المبادئ السامية للأخوة والكرم التي غرسها الشيخ زايد، ورسختها القيادة من بعده كما تعكس هذه المبادرة ثقافة الخير التي قامت عليها الدولة، مستندة إلى هويتها العربية والإسلامية".