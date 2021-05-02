دولة مجاورة للعراق تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

وتأتي هذه الحصيلة تزامنا مع ثالث أيام العزل العام على مستوى البلاد، والذي يشمل فرض حظر تجول وإغلاق المدارس والعديد من الشركات.

وتحتل تركيا المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات اليومية في متوسط سبعة أيام، بانخفاض عن المرتبة الثانية التي احتلتها لفترة وجيزة الشهر الماضي.



وبعد تخفيف الإجراءات في أوائل مارس، تراجعت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عن قرارها بعد بلوغ الإصابات مستويات قياسية.

وسجلت تركيا رقما قياسيا بلغ 394 وفاة مرتبطة بالفيروس يوم الجمعة، على الرغم من انخفاض الإصابات الجديدة منذ 21 أبريل.