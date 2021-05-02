انت الان تتابع خبر المنافذ تعلن دخول 16 'صهريج أوكسجين' من الكويت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن دخول 16 "صهريج أوكسجين" من الكويت الى العراق.
وقالت الهيئة في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، نؤكد استمرار دعمنا للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المسلتزمات الطبية الضرورية".
وأضافت أنه "تم دخول غاز الأوكسجين الطبي السائل وبواقع (16) صهريجاً بحمولة إجمالية (320 طنا) قادماً من دولة الكويت بعد تسهيل إجراءات دخولها لصالح وزارة الصحة عبر منفذ سفوان الحدودي".