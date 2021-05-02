انت الان تتابع خبر المنافذ تعلن دخول 16 'صهريج أوكسجين' من الكويت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن دخول 16 "صهريج أوكسجين" من الكويت الى العراق.