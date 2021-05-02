المجلس العسكري الحاكم في تشاد يعلن تشكيل حكومة انتقالية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المجلس العسكري الحاكم في تشاد، الأحد، تشكيل حكومة انتقالية جديدة.



وعيّن نجل الرئيس الراحل محمد إدريس ديبي، الذي يرأس المجلس العسكري الموقت، في مرسوم أربعين وزيراً وسكرتير دشولة، مع استحداث وزارة جديدة للمصالحة الوطنية.

والثلاثاء الماضي، قال المجلس العسكري الحاكم، إن الهدف الأول أمام تعيين رئيس وزراء هو تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري في تشاد، إن "الحرب لم تنته بعد والجماعات المسلحة لا تزال تشكل تهديدا".

وأكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أن المهمة الحالية هي تسيير المرحلة الانتقالية بسلاسة وضمان حوار بين جميع الأطراف في البلاد.

وعيّن المجلس العسكري الانتقالي بقيادة محمد إدريس نجل ديبي، ألبير باهيمي باداك، رئيسا للوزراء بعد أن كان مرشحًا لانتخابات 11 أبريل/نيسان.