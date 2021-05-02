38 وفاة و4564 إصابة جديدة بكورونا بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأحد بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 15 ألفاً و536 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 4564 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و74 ألفاً و930 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 7859 شخصا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 957 ألفاً و200 حالة.

وأوضح أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 31 ألفاً و346 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 9 ملايين و 408 ألفاً و134.

وذكرت الوزارة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 358 ألفاً و104 أشخاص.