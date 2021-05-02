لمكافحة كورونا..عُمان تحظر الأنشطة التجارية أسبوعاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وكالة الأنباء العمانية الأحد، نقلاً عن اللجنة العليا لمحاربة فيروس كورونا أن السلطات ستحظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى الرابعة فجراً في الفترة بين 8 و15 مايو (أيار).

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012