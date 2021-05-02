شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لمكافحة كورونا..عُمان تحظر الأنشطة التجارية أسبوعاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وكالة الأنباء العمانية الأحد، نقلاً عن اللجنة العليا لمحاربة فيروس كورونا أن السلطات ستحظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى الرابعة فجراً في الفترة بين 8 و15 مايو (أيار).
وستحظر عمان أيضاً الأنشطة التجارية طوال اليوم خلال نفس الفترة باستثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات.
وستسمح السلطات بخدمات التوصيل للمنازل لجميع البضائع.