«قدمنا كل التنازلات».. تصريحات جديدة من السودان بشأن أزمة سد النهضة.. والخرطوم تتهم إثيوبيا بـ «شراء الوقت»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت وزارة الخارجية السودانية أن إثيوبيا تعمل على "شراء الوقت بتعنتها" في مفاوضات سد النهضة.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، إن الخرطوم قدمت "كافة التنازلات" في سبيل إيجاد حل يخاطب مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة.

وأضافت المهدي "قدمنا كافة التنازلات للتوصل لحل مرض للجميع في ملف سد النهضة".

يأتي هذا بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مجدداً اليوم، السبت، أن بلاده تنتظر يوليو لبدء الملء الثاني للسد، لما يمثله من نهضة كبيرة لها.

وقبل أسبوع، أعلنت الحكومة الإثيوبية أن أديس أبابا ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر، متهمة جهات خارجية وأخرى داخلية، بإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.

وقال آبي أحمد، بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن هذه الجهات "تعمل على إغراق البلاد في فوضى"، لكنه أشار إلى أنه "رغم المؤامرات والضغوط التي تمارس على البلاد، إلا أن إثيوبيا ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر، وإجراء الانتخابات".

وشدد أحمد على عزمه البدء بالمرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار خلال شهريّ يوليو وأغسطس المقبلين، وهو ما تعارضه القاهرة والخرطوم.

وتشهد العلاقات بين إثيوبيا ومصر والسودان توتراً متصاعداً، بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق أكبر روافد نهر النيل.

وفي وقت سابق، لوّح السودان بملاحقة إثيوبيا قضائياً في حال استمرت بملء سد النهضة في غياب اتفاق ثلاثي يشمل مصر.

وتتهم مصر والسودان إثيوبيا بالمسؤولة عن فشل المفاوضات بسبب تعنتها ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم بشأن السد.

وقبل أسابيع، حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أن أي مساس بحصة بلاده في مياه النيل سيستدعي رداً "يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل".