شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة الاعتداء على البرامج أو المعلومات المخزنة وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018 عقوبة الحبس والغرامة لكن من اعتدى على سلامة البيانات أو النظم المعلوماتية وتصل العقوبة لحبس مدة لا تقل عن عامين كذلك بغرامة بين 100 ألف جنيها و500 ألف جنيها.

وجاء نص المادة 17 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كما يلى:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا متعمدًا وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى وما فى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة."