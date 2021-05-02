شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسوم المعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع بقانون هيئة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 14 من القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية آلية تحديد قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضى الزراعية والأراضى الفضاء المستبدلة عـلى النحـو الآتى:

رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو مملوكة من 200 جنيه إلى 600 جنيه.

رسم فحص ومعاينة محل تجارى مؤجر أو مملوك من 500 جنيه إلى 600 جنيه.

رسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة من 2400 جنيه إلى 5000 جنيه.

رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة من 30 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

رسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجارى من 5000 جنيه إلى 30 ألف جنيه.

وفى حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المـادة بحد أقصى 2500 جنيه.