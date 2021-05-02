اخبار العالم

لمكافحة كورونا..عُمان تحظر الأنشطة التجارية أسبوعاً

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن لمكافحة ..عُمان تحظر الأنشطة التجارية أسبوعاً والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

ذكرت وكالة الأنباء العمانية الأحد، نقلاً عن اللجنة العليا لمحاربة فيروس كورونا أن السلطات ستحظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى الرابعة فجراً في الفترة بين 8 و15 مايو (أيار).

 

وستحظر عمان أيضاً الأنشطة التجارية طوال اليوم خلال نفس الفترة باستثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات.

 

وستسمح السلطات بخدمات التوصيل للمنازل لجميع البضائع.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا