لمكافحة كورونا..عُمان تحظر الأنشطة التجارية أسبوعاً

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

ذكرت وكالة الأنباء العمانية الأحد، نقلاً عن اللجنة العليا لمحاربة فيروس كورونا أن السلطات ستحظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى الرابعة فجراً في الفترة بين 8 و15 مايو (أيار).

