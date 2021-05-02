قصف صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد

وتنامت هجمات المليشيات في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية في محيط مطار بغداد أوائل العام الماضي.

وأضافت أن صافرات الإنذار دوت في محيط مطار بغداد مشيرة إلى أن منظومة الدفاع الجوي تصدت لأحد الصواريخ.

محمد يوسف

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