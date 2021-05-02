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قصف صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط مطار بغداد الدولي.

 

وأضافت أن صافرات الإنذار دوت في محيط مطار بغداد مشيرة إلى أن منظومة الدفاع الجوي تصدت لأحد الصواريخ.

 

وتكافح السلطات الأمنية العراقية للسيطرة على مليشيات موالية لإيران تستهدف المؤسسات الحيوية ومصالح أمريكية.

 

وتنامت هجمات المليشيات في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية في محيط مطار بغداد أوائل العام الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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