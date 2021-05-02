الاتحاد الأوروبي يأمل في إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة بشأن إيرباص وبوينغ

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

صرح المفوض الخاص بالتجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس بأنه متفائل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء النزاع طويل الأمد بين الجانبين بشأن الدعم المقدم لشركتي إيرباص وبوينغ.



ونقلت اليوم الأحد صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مقابلة صحفية أجريت مع دومبروفسكيس قوله، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منخرطان في مناقشات مكثفة حول النزاع التجاري المستمر منذ 16 عاما، وأشاد بوجود "تحول" بعدما تولت إدارة الرئيس جو بايدن السلطة.

وقال دومبروفسكيس إن هناك "أسباباً تجعلنا نتوقع أننا سنكون قادرين على حل هذه المشكلة، وأننا لن نضطر إلى العودة إلى فرض رسوم جمركية متبادلة".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عنه القول إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان على قواعد جديدة لدعم شركات الطيران في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن كل جانب يرى أن الجانب الآخر يدعم بشكل غير عادل مصنعي الطائرات المحليين.