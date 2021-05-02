شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تغلق الحدود مع أفغانستان وإيران للحد من انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت باكستان إغلاق حدودها البرية مع أفغانستان وإيران المجاورتين للحد من انتشار فيروس كورونا. جاء هذا القرار خلال اجتماع مركز القيادة الوطني المعني بمراقبة تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، والذي راجع مسببات الطفرة الجديدة التي تشهدها باكستان في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس، وظهور النسخ المتحورة للفيروس، والإجراءات اللازمة التي يجب تطبيقها للحد من انتشار الفيروس. وأوضح بيان عقب الاجتماع أنه تقرر إغلاق جميع المنافذ البرية الباكستانية المشتركة مع أفغانستان وإيران ابتداءً من الخامس من مايو الجاري. من جهة أخرى قررت باكستان خفض الرحلات الجوية الدولية القادمة إلى أراضيها بنسبة 20 % من عددها الحالي للحد من حالات الإصابة المتزايدة بكورونا.