رئيس وزراء الصومال يأمر الجيش بالعودة إلى ثكناته

مقديشو ـ رويترز: أمر رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي الجيش بالعودة إلى الثكنات وحث الساسة على تجنب التحريض على العنف، وذلك في خطاب ألقاه السبت عقب إلغاء مجلس النواب تمديد فترة الرئاسة. وصوت مجلس النواب بالإجماع أمس بالموافقة على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين بعد الموافقة عليه الشهر الماضي، بعد اشتباكات في العاصمة مقديشو بين فصائل أمنية منقسمة حول هذا التمديد. وصوت البرلمان على إلغاء التمديد في بث مباشر على التلفزيون الصومالي وجاء بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس أمام البرلمان وقال فيه إنه طلب من رئيس وزرائه بدء الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية المؤجلة. وقال رئيس الوزراء على تويتر في ساعة متأخرة من مساء السبت إن الحكومة ستعد “قريبا” خطة الانتخابات، وشكر الرئيس والبرلمان.

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