قصف صاروخي يستهدف قوات أمريكية بمطار بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن هجوماً صاروخياً استهدف مقراً عسكرياً للقوات الأمريكية، في مطار بغداد، في هجوم هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر .

وقال المصدر، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا استهدفت، مساء اليوم الأحد، قاعدة فكتوريا التي تضم قوات أمريكية، ضمن مقتربات مطار بغداد في العاصمة العراقية".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم كشف هويته، أن "منظومة الدفاع الصاروخية C-RAM ،عند مبنى القاعدة العسكرية تمكنت من صد أحد تلك الصواريخ وحرفت مساره بعيدا عن المقر العسكري".

وقال شهود عيان إنه سمع دوي صفارات الإنذار وشهد فضاء المطار تحليقاً مكثفا للطائرات الامريكية.

ولم يتضح مزيد من التفاصيل بشأن منفذ الهجوم أو دوافعه، كما لم يعرف حجم الخسائر جراء القصف.

ويتعرض مطار بغداد الدولي ومطارات وقواعد وثكنات للجيش العراقي وقوات التحالف الدولي بشكل مستمر إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا تسببت بوقوع أصابات وخسائر مادية.

