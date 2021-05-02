العراق يشكو من انخفاض غير مسبوق في الإيرادات المائية بسبب إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الموارد المائية العراقي إن انخفاضا غير مسبوق في الإيرادات المائية تعاني منه البلاد بسبب قطع إيران بعض التدفقات.

وقال وزير الموارد المائية في العراق، مهدي الحمداني، إن إيران ما زالت تقطع بعض التدفقات ما تسبب بانخفاض غير مسبوق بالإيرادات المائية، أما تركيا فالإيرادات المائية تأتي على وفق معدلاتها.

وبين الحمداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن "الخزين الاستراتيجي من المياه جيد ويسد حاجة الخطة الصيفية"، لافتاً إلى أن "الاستعدادات للموسم الصيفي ستبدأ من يوم 15 من الشهر الجاري".



وحدد الوزير شروط استثمار المياه الجوفية من قبل الشركات الاستثمارية الأجنبية، قائلا: "الوزارة لا تمنح أية استثمارات للمياه الجوفية إلا بعد تحديد الجهة المستثمرة فإذا كانت شركات أجنبية تستثمر في زراعة المحاصيل العلفية فهذا يعني أنها ستستنزف المياه الجوفية ولا يمكن الموافقة على ذلك كون هذا الأمر هو حق الأجيال المقبلة".



والشهر الماضي دعا العراق إلى إشراك أطراف دولية لحماية من مخطط الفقر المائي الذي تخطط له تركيا وإيران.

ويعاني العراق من تناقص خطير بالمعدل السنوي لتدفق مياه نهري دجلة والفرات منذ ما يقرب الـ15 عاما، وزاد من تلك المعاناة تشييد الجانب التركي لستة سدود ضخمة حتى الآن ضمن مشروع "الغاب" الهادف لتشييد 22 سدا على حوض النهرين والذي كان قد أعلن عنه في تسعينيات القرن الماضي.

وتعاظمت أزمة المياه، خلال السنوات الثلاث الأخيرة جراء قيام الجانب الإيراني بإنشاء مشاريع وسدود على أنهر و روافد مشتركة مع العراق يمتلك العراق العديد من الأنهر والروافد المشتركة مع إيران، إلا أنها تشهد تدهوراً كثيراً في السنوات الأخيرة، مع استمرار طهران بالقيام بمشاريع وسدود عليها